أمريكا تفرض قيودا جديدة على دبلوماسيين صينيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن واشنطن ستلزم الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي ردًا على قيود تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين، وتأتي في إطار حملة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على أنشطة تجسس صينية.

وأضافت "سنتخذ إجراءات لضمان التعريف الملائم لجميع حسابات السفارات والقنصليات الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي".

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وتعليقًا على هذه الخطوة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "نحن فقط نطالب بالمعاملة بالمثل. حرية حركة دبلوماسيينا في الصين ينبغي أن تعكس حرية حركة الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، والخطوات التي اتخذناها اليوم ستمضي بنا فعليا في ذلك الاتجاه".

وأحدث إجراء أمريكي لتقييد الأنشطة الصينية في الولايات المتحدة قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر والتي اتخذ فيها ترامب موقفا صارما تجاه الصين كجزء أساسي من سياسته الخارجية.

ووصفت سفارة الصين في واشنطن الخطوة بأنها "قيد وعائق آخر غير مبرر على الدبلوماسيين الصينيين“ وهو ما ”يتنافى مع قيم الانفتاح والحرية المزعومة للجانب الأمريكي".