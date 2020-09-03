كيف يمكن للعراق استثمار زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون؟ (فيديو)

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وأضاف "الشمري"، خلال لقائه قناة الغد، أن العراق يمكن أن يستفيد من التوجه الفرنسي من خلال "مجلس الأمن الدولي" إذا ما استمرت الانتهاكات التركية في شرق المتوسط، موضحا أن العراق يمكن أن ينشيء تحالفًا جديدًا مع فرنسا لمواجهة داعش.
وعن زيارة ماكرون لإقليم كردستان العراق، أوضح الشمري أن ذلك يمثل تدعيما للإقليم كونه جزء من العراق، كما أنه يريد لبعض الجهات في الإقليم التأكيد على عدم مد علاقات عابرة للحدود العراقية مع تركيا على حساب السلطة الاتحادية.
وتعهد ماكرون بدعم العراق في مواجهة التدخلات الأجنبية ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح قال ماكرون إن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق هو التدخل الخارجي، مشددا على ضرورة احترام سيادته على أراضيه في إطار التحالف الدولي.
من جهته شدد الرئيس العراقي برهم صالح على أن بلاده تتطلع لدور محوري في المنطقة.
وأكد صالح ضرورة أن يكون العراق دولة ذات سيادة، وليس ساحة صراع للآخرين.
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