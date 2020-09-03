ترامب يهدد بقطع التمويل الحكومى عن المدن الخارجة على القانون

وورد فى مرسوم عن ترامب نشره البيت الأبيض الخميس: "لن تسمح إدارتى بإرسال الدولارات من الضرائب الفيدرالية لتمويل المدن التى تسمح لنفسها بالتحول إلى مناطق خارجة عن القانون". وأضاف: "من المهم جدا أن تقوم الحكومة الفيدرالية بمراجعة السماح للسلطات المحلية التى تتسامح مع الفوضى والعنف والتخريب فى المدن الأمريكية، باستخدام الأموال الفيدرالية"، وفقا لـ"روسيا اليوم". وبموجب المرسوم، ستباشر الحكومة مراجعة التمويل الفيدرالى لمدن مثل سياتل وبورتلاند وواشنطن ونيويورك. Advertisements وكلف الرئيس الأمريكى المدعى العام وليام بار بوضع قائمة تضم "السلطات الفوضوية" التى "ترفض اتخاذ خطوات معقولة" لاستعادة النظام العام. وأمر ترامب بإعداد مقترحات فى غضون شهر حول كيفية حرمان هذه المدن من المساعدات الفيدرالية. ومنذ مايو الماضي، اجتاحت كبرى المدن الأمريكية موجة من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والتمييز العنصرى ترافقها أعمال شغب، اندلعت إثر مقتل المواطن من أصل إفريقى جورد فلويد على أيدى الشرطة فى مدينة مينيابوليس.

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