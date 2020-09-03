اشتعلت النيران، فجر اليوم، الخميس، داخل أحد المصانع التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج، غربي العاصمة الليبية طرابلس.
وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية، أن المصنع تسيطر عليه "كتيبة الأمن العام" التي يتولى قيادتها عماد الطرابلسي، فيما لا يزال السبب مجهولًا حتى الآن.
والثلاثاء، فجر انتحاري يحمل الجنسية السورية نفسه ببوابة الغيران شرق منطقة جنزور؛ حيث كان يقود دراجة نارية في منطقة تضم عناصر الميليشيات.
وخلال الأيام الماضية، تعرضت مناطق غربي طرابلس لتفجيرات انتحارية اتهم خبراء ليبيون مرتزقة تركيا بالوقوف وراءها.
وبحسب الخبراء الليبيين فإن سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها طرابلس ترتبط بوجود معسكري اليرموك، وسيدي بلال، ومصراتة التي تكتظ بـ15 ألف مرتزق سوري من عناصر جبهة النصرة الإرهابية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.