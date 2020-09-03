عقب إعادة نشر رسوم مسيئة للنبى .. هاشتاج إلا رسول الله يتصدر تويتر

وأسفر هجوم الأخوين سعيد وشريف كواشى فى 7 يناير 2015 على مكتب الصحيفة بسبب نشر الرسوم، عن مقتل 12 شخصًا، ‏من بينهم العديد من أشهر رسامى الكاريكاتير فى فرنسا.‏

وبدأت محاكمة 14 متهما بمحكمة الجنايات فى باريس، أمس، بشأن تورطهم فى الهجمات التى بدأت فى شارلى إيبدو وانتهت فى سوبر ماركت كوشير فى شرق باريس، حيث قتل 17 شخصًا فى تلك الهجمات، بالإضافة إلى الجناة سعيد وشريف كواشى وأميدى كوليبالى، وتستمر لـ 50 يومًا.

وأعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت به مجلة "شارلى إيبدو" الفرنسية، من إعادة نشر رسوم مسيئة للنبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى عدد المجلة الصادر، الأربعاء.

وحذر مرصد الأزهر فى بيانه من أن الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان، ويقف حائط صد نحو خلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، ويعد استفزازا غير مبرر لمشاعر ما يقارب المليارى مسلم حول العالم، كما أنه كفيلا بأن يعرقل جهودا عالمية قادتها كبرى المؤسسات الدينية على طريق الحوار بين الأديان، بلغت ذروتها بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين أكبر رمزين دينيين فى العالم، خلال فبراير العام الماضى.

كما كرر المرصد مجددا إدانته الشديدة للهجوم الإجرامى على مقر "شارلى إيبدو" مطلع عام 2015، مؤكدا رفض الإسلام لأى أعمال عنف، داعيا القائمين على المجلة لاحترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم.

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وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم فى التعدى على مقدسات المسلمين ورموزهم، مؤكدا أن الازدواجية فى التعامل مع أتباع الأديان وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف عن جرائم اليمين المتطرف لن تقدم للإنسانية إلا مزيدا من الكراهية والتطرف والإرهاب.