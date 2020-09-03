تويتر يعلن اختراق الحساب الرسمى لرئيس وزراء الهند

وقال "تويتر" إنه على علم بالنشاط، واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذى تعرض للاختراق.
وذكرت متحدثة باسم "تويتر" فى رسالة بالبريد الإلكترونى "نعكف على تقصى الوضع. فى الوقت الحالى، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى"، وفق ما نقلت "رويترز".
ولم يرد مكتب مودى على طلب للتعليق بشأن التغريدات التى نشرت على حسابه.
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