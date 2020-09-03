مقتل 9 عسكريين نيجيريين في هجوم لداعش شمال شرق نيجيريا

لقي 9 عسكريين نيجيريين على الأقل مصرعهم، في هجوم شنه تنظم (داعش) الإرهابي على موقع للجيش في ولاية (بورنو) شمال شرق نيجيريا.
وقال مصدران أمنيان، وفقا لقناة (فرانس 24) الفضائية، اليوم الخميس، إن مسلحين من تنظيم (داعش) شنوا هجوما بمدافع رشاشة على موقع عسكري في بلدة ماجوميري، مضيفين أن التنظيم استولى الموقع وقتل تسعة عسكريين".
وأوضح المصدران أن الجيش أرسل على الفور تعزيزات من مايدوجوري، عاصمة الولاية والتي تقع على بعد 50 كلم تقريبًا، وأن هذه التعزيزات تصدت للمهاجمين وقتلت 20 منهم.
ومن جهته، أصدر تنظيم داعش في غرب أفريقيا بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدًا أنه أسفر عن مقتل 10 جنود وعن استيلاء مقاتليه على أسلحة وسيارات.كما أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هجوم آخر بالقرب من ميناء صيد الأسماك في باجا الواقعة على بحيرة تشاد، مؤكدًا أن الجيش خسر في هذا الهجوم أيضًا 10 عسكريين.
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