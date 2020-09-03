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انفجار في ناقلة نفط عملاقة قبالة سواحل سريلانكا

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن انفجارًا وقع في ناقلة النفط العملاقة "نيو دايموند" قبالة سواحل العاصمة السريلانكية كولومبو.

ولم ترد بعد تقارير عن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية جراء الانفجار.

وكانت سلطات شنجهاي، شرقي الصين، أعلنت قبل أسبوعين إنقاذ 3 أشخاص وفقدان 14 آخرين بعد اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن على بعد 5ر1 ميل بحري جنوب شرقي مصب نهر اليانجتسي.

وذكرت السلطات البحرية بشنجهاي أن الحادث وقع عندما اصطدمت ناقلة نفط تحمل حوالي 3000 طن من البنزين بسفينة شحن محملة بالرمال والحصى، ما تسبب في نشوب حريق على سطح ناقلة النفط وغرق الأخيرة.

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