تعرفوا على قائمة "الدول الخضراء و الصفراء والحمراء" التي اعدتها الحكومة

دوت الخليج:- نشرت وزارة الصحة ، قائمة تصنيف الدول الى خضراء وصفراء وحمراء. وشملت قائمة الدول الخضراء : الصين و افغانستان وجيبوتي ومصر وايسلندا ، وسنغافورة وايرلندا وايطاليا ، وكزاخستان وماليزيا ، ونيوزلندا والنرويج وسلطنة عمان، وباكستان وقطر والصومال وتايوان وتايلند .. اما الدول الحمراء فشملت : الأرجنتين، وبلجيك و البانيا و البوسنة والبرازيل وفرنسا والعراق، ولبنان ، ومولدافيا ، ومونتينيغرو (الجبل الأسود) ورومانيا و يوليفيا. Advertisements

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