إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 26 مليون حالة

وبحسب إحصاء وكالة "رويترز"، تم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وجنوب إفريقيا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلى وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا والسعودية. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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