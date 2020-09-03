نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتعال النيران بناقلة نفط في مياه الخليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت النيران، صباح اليوم الخميس، في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.
ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة، أن بيانات تتبع السفن في رفينيتيف، أظهرت أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.
ولم يرد تعليق من إنديان أويل كورب.
وفي سياق آخر، قام مسلحون، باختطاف 8 بحارة في هجوم على ناقلة نفط يونانية كانت ترسو في مدينة "ليمب" بالكاميرون، وعلى متنها 28 بحارًا.
أسفر الهجوم عن اختطاف 8 بحارة، وإصابة آخر، وفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة البحرية اليونانية.
أوضحت الوزارة، أن ناقلة النفط تعود ملكيتها لإحدى الشركات اليونانية، والبحارة المختطفين بينهم القبطان، واثنين فلبينيين وأوكراني.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيسو الذي يتابع الأمر مع وزارة الخارجية اليونانية.
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