برلسكوني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أظهرت نتائج الفحوص التي أجريت لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتبه.
ويخضع برلسكوني (83 عاما) للحجر الصحي قرب منزله في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، وفق بيان أصدره مكتبه مساء الأربعاء.
ورغم الإصابة، تعهد برلسكوني بالمساهمة في دعم أنشطة حزبه "فورزا" الذي ينافس في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.
وشغل برلسكوني منصب رئيس الحكومة في إيطاليا 4 مرات، قبل أن يجبر على التنحي عن السلطة في عام 2011، وارتبط اسمه بفضائح الفساد، كما أنه أحد الرؤساء التاريخيين لنادي إي سي ميلان.
وفي أواخر أغسطس الماضي، التقى برلسكوني رجل أعمال ثبتت فيما بعد إصابته بمرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا.
وانفصل برلسكوني في مارس الماضي عن فرانشيسكا باسكال صديقته التي أمضى معها وقتا طويلا، وخاض مغامرة نسائية أخرى مع فتاة تصغره بـ53 عاما.
وفي السنوات الأخيرة عانى برلسكوني مشكلات صحية عديدة، ادخل على إثرها إلى المستشفى أكثر من مرة.
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