إيران: لقاح كورونا لن يكون متاحا قبل عام

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لارى، إن "بعض الدول والمراكز البحثية فى العالم، من الصين وروسيا وبريطانيا والهند، تعلن التوصل إلى صنع لقاح كورونا، ونحن أيضا نتقدم مع العالم إلى الأمام فى هذا المجال".

وأضافت: "صنع لقاح كورونا بحاجة إلى مراحل مختبرية، منها اختبارات حيوانية وإنسانية، ومن ثم العمل التجريبى الذى يجب اختباره على ما بين 100 إلى 3 آلاف شخص لتحديد تأثير اللقاح وعدم خطورته".

وتابعت لارى، أنه بناء على ذلك "فإننا يمكننا الاستفادة من لقاح موافق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية، لأنه وفقا للمقالات والأبحاث المنجزة يفقد المريض مناعته تجاه المرض بعد عدة أشهر من استخدامه لهذه اللقاحات".

وأوضحت المتحدثة:"اتخذنا الإجراءات اللازمة فى هذا المجال بناء على الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وأجرينا مراسلات مع الدول المتقدمة فى مجال صنع اللقاح، ووضعنا سلتنا فى الدور".

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وكشفت لارى بأن "هناك الكثير من المقالات الواردة عن فيروس كورونا المستجد، وجاء فى بعضها أن سرعة انتقال الفيروس تضاعفت ما بين 9 إلى 10 أضعاف، ولكن لم يثبت لنا حتى الآن شيء حول التغيير الجينى للفيروس، ولم نشاهد فى أبحاثنا شيئا من هذا القبيل عمليا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.