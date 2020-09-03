اشتعال النيران في ناقلة نفط غادرت الكويت.. تفاصيل

اشتعلت النيران في ناقلة نفط متجهة من الكويت إلى شرق الهند، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة، وفق ما أوردت صحف متفرقة.

وذكرت المصادر أن النيران اشتعلت صباح اليوم، في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.

وأظهرت بيانات تتبع السفن في رفينيتيف أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.

وتتكرر حوادث اشتعال النار في ناقلات النفط في العالم أو بحدوث تسرب في مخزونها ، والتي تعود في معظمها إلى أخطاء فنية من قبل طواقم السفن، أو بسبب عدم اجراء الصيانة في مواعيدها، أو بسبب حوادث اصطدام، أو تخرج عن ذلك لأسباب أخرى.

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وفي سياق حوادث تسرب النفط المهددة للناس والبيئة، حمّلت الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار خزان صافر النفطي؛ وذلك بعد نشر صور تكشف عن بدء تسرب الماء لداخل الخزان.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أمس الثلاثاء، أن الصور الجديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها الميليشيات الحوثية في منطقة التسرب ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة "لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر".

وطالب الإرياني، في تغريدات عبر صفحته بموقع "تويتر" المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر.