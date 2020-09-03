ديدو 3.. إسرائيل تطلق قمراً صناعياً صغيراً إلى الفضاء من إيطاليا

أفادت قناة "كان" العبرية، بأن إسرائيل أطلقت من إيطاليا، قمرًا صناعيًا صغيرًا إلى الفضاء، لغرض اجراء بحوث العلمية.

وذكرت القناة، صباح اليوم الخميس، أنه وبالتعاون مع إيطاليا، تم اطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي، "ديدو 3" الى الفضاء فجر اليوم، لإجراء تجارب علمية.

وبحسب القناة العبرية، يحمل القمر الاصطناعي الإسرائيلي، مختبرا صغيرا سيتم فيه اجراء أربعة بحوث علمية في مجال النانو جاذبية.

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ونقلت القناة عن مدير وكالة الفضاء في وزارة العلوم الإسرائيلية، آفي بليسبيرغر قوله: "إن مهمة القمر، اجراء بحوث بيولوجية وكيماوية".

وأشارت القناة، الى أن هذا المشروع المشترك بين وكالة الفضاء الإسرائيلية، ووكالة الفضاء الإيطالية، يشكل اختراقا في مجال الفضاء المدني والعلمي.