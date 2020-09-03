بتهمة الإساءة إلى المذهب الشيعي.. إحالة أحمد الجار الله إلى النيابة العامة الكويتية

أحالت وزارة الداخلية الكويتية رئيس تحرير صحيفة "السياسة" أحمد الجار الله، إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى المذهب الشيعي.

وذكرت مصادر كويتية، في وقت مبكر اليوم الخميس، تم إحالة الجار الله الملقب بـ "عميد الصحافة الكويتية" للنيابة لإثارته للفتنة وإساءته للمواطنين الشيعة.

ولم يورد الحساب تفاصيل إضافية حول التهمة، إلا أن نشطاء تفاعلوا مع الخبر وأشاروا إلى أن سبب إحالة الجار الله هو "نشره لتغريدة مرفقة بصورة تضمنت إساءة لرموز من المذهب الشيعي".

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ولم يتم العثور على التغريدة والصورة المقصودة بحساب الجار الله، والتي قال النشطاء ”إنه قام بحذفها عقب حالة الاستياء التي تسببت بها بين أوساط النشطاء بينهم نواب طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“.

وبدوره رحب النائب خليل الصالح بقرار إحالة الجار الله للنيابة العامة، إذ قال "نشكر وزارة الداخلية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثير الفتنة وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته قانون الوحدة الوطنية، وتعديه على العلماء وازدراء المذاهب".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى للجار الله بإثارته للجدل، إذ سبق أن تعرض لانتقادات لاذعة ومحاكمة قضائية بسبب تغريدة تم اتهامه على إثرها بالإساءة إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت سببا بإقالته من منصبه كرئيس فخري لجمعية الصحافيين الكويتيين عام 2014.