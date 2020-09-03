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سوريا تعلن وفاة وزير الزراعة السابق بكورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا تعلن وفاة وزير الزراعة السابق بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، وفاة وزير الزراعة السابق أحمد القادري، عن عمر ناهز 64 عاما، جراء إصابته بفيروس .

 

ويذكر أن القادري، شغل  منصب وزير الزراعة منذ 2013 حتى الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أيام برئاسة حسين عرنوس، التي خلت من اسمه. وكان معاونا لوزير الزراعة منذ 2011.

 

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والقادري من مواليد محافظة الحسكة عام 1956 ويحمل إجازة في العلوم الزراعية عام 1981، وحائز دبلوم دراسات عليا.

 

وكلف القادري برئاسة مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي بين عامي 1986 و2000 . وكان مديرا لزراعة الحسكة بين عامي 2000 و2007، ومديرا لمشروع الري الحديث من عام 2007 ولغاية 2011.

 

 

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