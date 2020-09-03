نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا تعلن وفاة وزير الزراعة السابق بكورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، وفاة وزير الزراعة السابق أحمد القادري، عن عمر ناهز 64 عاما، جراء إصابته بفيروس كورونا.
ويذكر أن القادري، شغل منصب وزير الزراعة منذ 2013 حتى الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أيام برئاسة حسين عرنوس، التي خلت من اسمه. وكان معاونا لوزير الزراعة منذ 2011.
والقادري من مواليد محافظة الحسكة عام 1956 ويحمل إجازة في العلوم الزراعية عام 1981، وحائز دبلوم دراسات عليا.
وكلف القادري برئاسة مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي بين عامي 1986 و2000 . وكان مديرا لزراعة الحسكة بين عامي 2000 و2007، ومديرا لمشروع الري الحديث من عام 2007 ولغاية 2011.
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