الاردن تحدد موعد رحلة طيران الطلبة الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية

المدينة نيوز :- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية الموجودين حالياً في الأردن عن الاتفاق مع السلطات المصرية على تحديد موعد رحلة طيران على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم الأربعاء الموافق لـــ 9 أيلول الحالي.
ودعت الوزارة، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية والراغبين بالعودة إلى مصر، بحجز تذكرة بسرعة على متن الرحلة للالتحاق بالدراسة وتقديم الامتحانات النهائية في المواعيد المعلن عنها من السلطات المصرية. واشترطت الوزارة أن يصطحب الطالب معه فحص خلو من الكورونا (PCR) لم يمض عليه أكثر من 72 ساعة قبل سفره، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لا تطبق على الطلبة العائدين بروتوكول الحجر الصحي.
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