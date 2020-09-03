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ميساك يضرب اليابان ويصيب 18 شخصا

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بسنت فاروق 2020-09-03 11:10 0 تبليغ

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، من أن إعصارا آخر يسمى "هايشين" من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة قوية للغاية ويصل إلى المياه القريبة من سلسلة جزر "أمامى" فى جنوب غرب البلاد يوم الأحد المقبل.

وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية فى بيان، إن أكثر من 80 ألف منزل فى الجزيرة، لا سيما فى محافظة ناجازاكي، تعرضوا لانقطاع مؤقت للتيار الكهربائى من جراء الإعصار. بينما تم تعليق خدمات قطار شينكانسن السريع مؤقتًا بين محطتى هيروشيما وهاكاتا من الخدمة الأولى فى اليوم كإجراء احترازى وتم إلغاء بعض الرحلات الداخلية.

 

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