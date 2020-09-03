عاجل.. غرق سفينة شحن قبالة اليابان على متنها 43 شخصا

أعلن خفر السواحل اليابانى، غرق سفينة شحن على متنها طاقم متكون من 43 شخصا وتحمل قرابة 6000 بقرة وهى فى طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وذلك بعدما تعطل محركها من جراء طقس عاصف فى بحر الصين الشرقي.





وقال خفر السواحل، بحسب "روسيا اليوم" إنه أنقذ أحد أفراد الطاقم، وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين، أثناء البحث عن السفينة.

وذكرت متحدثة باسم خفر السواحل، أن إدفارودو قال إن أحد محركات السفينة تعطل قبل أن تضربها موجة عاتية وتنقلب، وأضاف أن تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة، وأنه قفز إلى الماء ولم ير أحدا من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.

وأوضح خفر السواحل أن الطاقم كان يضم 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا وآخرين من أستراليا، وأظهرت صور من خفر السواحل شخصا مرتديا سترة نجاة يجرى سحبه من البحر الهائج فى الظلام، وأرسلت السفينة "جلف لايفستوك 1" نداء استغاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة "أمامى أوشيما" فى جنوب غرب اليابان، وسط رياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة جراء الإعصار "ميساك" الذى كان متجها صوب شبه الجزيرة الكورية.

وكانت السفينة قد غادرت نيوزيلندا فى 14 من أغسطس حاملة 5867 بقرة ويقودها طاقم من 43 فردا متجهة إلى الصين.