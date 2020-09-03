فلول الإخوان ونظام البشير يجهزون لمظاهرات حاشدة ضد الدولة في السودان

دعت جهات مجهولة لتسيير مظاهرات لتفويض الجيش لاستلام السلطة اليوم الخميس في السودان، وفق ما ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية.
وحددت الدعوات الذهاب إلى محيط القيادة وتفويض الجيش وذلك بسبب ما تشهده البلاد من أوضاع سياسية واقتصادية متأزمة.
من ناحية أخري، فبينما تنطلق مظاهرات التأييد للجيش السوداني، تحتشد مظاهرات أخرى مناوئة هدفها إحداث شغب من قبل جماعة الإخوان وفلول النظام السابق الذين خسروا الكثير بخروجهم من الحكم، وهو ما اضطر الجيش لأن يغلق اليوم الخميس كل الطرق المؤدية إلى مقر قيادته العامة.
ولفتت وسائل إعلام متفرقة، إلى إنه بالإضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العليا للجيش السوداني، فقد تم إغلاق شوارع رئيسية بالخرطوم، منعًا لوصول المظاهرات المناوئة.
وفي السياق، قال تعميم صادر من الإدارة العامة للمرور انه تم تحديد مسارات العبور بين الخرطوم وبحري.
وتجري محاكمات لفلول رئيس النظام السابق ، عمر البشير، الذي اتى بانقلاب عسكري عام 1989، إضافة إلى 27 من أركان نظامه.
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