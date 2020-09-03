وفاة وزير سوري سابق بعد معاناة مع كورونا

بعد معاناة مع وباء كوفيد19، لم يستطع وزير سوري مقاومة المرض أكثر من ذلك، ليقرر جسده الإستسلام للمرض العنيد، والراحة الأبدية، وفق ماذكرت وسائل إعلام سورية نعت وزير الزراعة السابق في حكومة الرئيس بشار الأسد.

ونشرت وزارة الزراعة السورية نعيًا للوزير السابق أحمد القادري، الذي توفى اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 64 عاما.

وتولى القادري منصب وزير الزراعة منذ 2013 حتى الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أيام برئاسة حسين عرنوس، التي خلت من اسمه، وكان معاونا لوزير الزراعة منذ 2011.

والقادري من مواليد محافظة الحسكة عام 1956 ويحمل إجازة في العلوم الزراعية عام 1981، وحائز دبلوم دراسات عليا.

ويبلغ عدد مصابي كورونا في سوريا 2830 مصابًا فقط، والوفيات 116، لكن لاتتوفر أرقام دقيقة بسبب ظروف المعارك، وتراجع القدرة الحكومية على الرصد، بعد حرب مدمرة لعشر سنوات، حيث يقول خبراء أن الأعداد ربما تكون أكبر من ذلك.