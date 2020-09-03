علاقات مريبة بين قطر وطالبان.. ومصادر: 7 مدانين بقتل الأجانب سيفرج عنهم من الدوحة

قال دبلوماسيين غربيين ومسئولين حكوميين في كابول، أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين قريبا، رغم أن الحكومة لم تكن ترغب في الإفراج عنهم، لأنهم مدانون بقتل جنود أجانب.
من المقرر أن تنقل أفغانستان إلى قطر سبعة سجناء تطالب حركة طالبان بالإفراج عنهم قبل محادثات السلام المنتظر أن تبدأ هذا الأسبوع،وفق ما ذكرت مصادر مطلعة للصحافة العالمية، ولم تكشف عن هويتها.
وأشاروا (دبلوماسيين) إلى أن السجناء سيُنقلون إلى الدوحة، ومن المنتظر أن يسافر مسؤولون أفغان كبار إلى إليها هذا الأسبوع من أجل المحادثات.
وبحسب صحف غربية ، فإن القطريين لهم صلات وثيقة بطالبان، المتهمة بعمليات قتل إرهابية، خلال السنوات القليلة الماضية، وتعتبر طالبان الدوحة وجهتهم المفضلة، حيث رفضت طالبان الاستعداد لبدء المفاوضات في أي بلد باستثناء الدوحة.
ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق سلام مع حركة طالبان في فبراير/شباط الماضي، من شأنه تمهيد الطريق أمام سحب القوات الأجنبية من البلاد مقابل ضمانات أمنية من قبل طالبان.
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