رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خطة إنعاش اقتصادي قيمتها 100 مليار يورو

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" عن خطة إنعاش اقتصادي للبلاد، قيمتها 100 مليار يورو، أي أكثر من 118 مليار دولار، من شأنها دعم الاقتصاد الفرنسي الذي تأثر بتفشي جائحة كورونا ،لافتا إلى أن الهدف من الخطة هو توفير 160 ألف فرصة عمل عام 2021 وبشكل أساسي لمكافحة البطالة في البلاد .

اورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ هذا النبأ دون اعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وقال "كاستكس" –حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم /الخمي/- إن هدف الحكومة الفرنسية هو العودة إلى مستويات نشاط ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2022 والبدء في رؤية انخفاض البطالة عندما انخفضت 800 ألف وظيفة هذا العام.

وفي سياق متصل، اكد رئيس الحكومة الفرنسي أن قطاع النقل سيتفيد بشكل خاص ب11 مليار يورو بينها 7ر4 مليار يورو للرشكة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا لتمويل السكك الحديدية والخطوط الصغيرة وقطارات النوم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح لوسائل الإعلام في وقت سابق بأن خطة التعافي الاقتصادي في الأسبوع المقبل ستكون عبارة عن برنامج مدته 10 سنوات للوصول بفرنسا إلي مكانة أقوى عام 2030 وأضاف أنه سوف سيتم توفير 15 مليار يورو في خطة الانتعاش الاقتصادي الأوسع لتعزيز الابتكار الفرنسي وإعادة التوطين الصناعي.