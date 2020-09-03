إسرائيل تعلن إحباط عملية أمنية بغلاف غزة

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، شابا فلسطينيا، بعدما تسلل من جنوب قطاع غزة، الى منطقة الغلاف، معلنة العثور بحوزته على عبوة ناسفة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، إن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا تسلل من القطاع إلى إسرائيل، وتم العثور بحوزته على عبوة ناسفة وسكين.

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وزعم الناطق في بيانه، أن قواته أحبطت محاولة تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة بالغلاف، بعد اعتقال الشاب الفلسطيني، مضيفا أنه تم تحويله للتحقيق.

وفي السياق، أشار موقع "حدشوت بتخون ساديه" العبرية، الى أن المعتقل من خان يونس، ويبلغ من العمر 25 عاما، وتم العثور على حزام ناسف، على بعد 150 مترا من مكان اعتقاله.