نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرق سفينة شحن تحمل 43 شخصا و6000 بقرة قبالة اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خفر السواحل الياباني، غرق سفينة شحن على متنها طاقم متكون من 43 شخصا وتحمل قرابة 6000 بقرة وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وذلك بعدما تعطل محركها من جراء طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

وأنقذ خفر السواحل الياباني، أحد أفراد الطاقم، وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين، ليل الأربعاء، أثناء البحث عن السفينة.

وكشف الضابط إدفارودو، أن أحد محركات السفينة تعطل قبل أن تضربها موجة عاتية وتنقلب.

وأضاف الضابط، أن تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة، وأنه قفز إلى الماء ولم ير أحدا من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.

Advertisements

وبحسب خفر السواحل الياباني، يضم طاقم السفينة 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا وآخرين من أستراليا.

وكانت صور من خفر السواحل، أظهرت شخصا مرتديا سترة نجاة يجري سحبه من البحر الهائج في الظلام.

وأرسلت السفينة "جلف لايفستوك 1" نداء استغاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة "أمامي أوشيما" في جنوب غرب اليابان، أمس الأربعاء، وسط رياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة جراء الإعصار "مايساك" الذي كان متجها صوب شبه الجزيرة الكورية.

وكانت السفينة قد غادرت نيوزيلندا في 14 من أغسطس حاملة 5867 بقرة ويقودها طاقم من 43 فردا متجهة إلى الصين.