بيل كلينتون وزوجته يسخران من تمسك ترامب بالسلطة (فيديو)

سخر الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، من سعي الرئيس الحالى، دونالد ترامب، المستميت للبقاء فترة ثانية في البيت الأبيض.

وقال كلينتون، البالغ من العمر 74 عامًا، خلال حديثه، رفقة زوجته هيلاري، في مقابلة على ”إنستغرام“ على مع راديو أوربان الأمريكي، إن ترامب سيكدس أكياس الرمل بعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، لمقاومة المحاولات الرامية إلى إرغامه على الاعتراف بالهزيمة، ويتوقع أنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن.

ومازحت المضيفة أبريل ريان، رئيسة مكتب ”راديو أوربان“ في واشنطن بالقول: ”مفاصل ترامب البرتقالية“ لن تترك مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض.

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وضحك الرئيس الأسبق وأجاب: ”ربما لن يأتي حتى إلى حفل تنصيب بايدن… سوف يقوم بتكديس أكياس الرمل للبقاء في البيت الأبيض“.

من جانبها، نصحت هيلاري كلينتون، مرشح الرئاسة المحتمل جون بايدن، بعدم التنازل في ليلة 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قائلة، إن العدد الكبير من الأصوات عبر البريد، سيجعل من فرز الأصوات مهمة ضخمة.

وأكدت كلينتون مرة ثانية، على عدم التنازل تحت أي ظرف من الظروف، قائلة: ”أعتقد أن الطرف الآخر سيخادع ويتسلل ويحاول كل ما في وسعه للبقاء في السلطة“.