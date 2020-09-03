الإمارات تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الخميس أخبارًا غير سارة عن تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 الذي سيزيد انتشارًا خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت دراسة أمريكية جديدة، أنه مع اقتراب بداية فصل الخريف، قد ترتفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لأن فيروس كورونا سيستطيع البقاء حيا على الأسطح الخارجية لفترة أطول.
ووجد الباحثون أنه في درجات الحرارة والرطوبة المنخفضة، يمكن للفيروس أن يظل معديا لمدة أسبوع، بينما قُدر عمره في الصيف بما يتراوح بين يوم وثلاثة أيام.
وكتب الفريق بقيادة يورجن ريتشت، أستاذ علم الأحياء المجهرية البيطرية في جامعة ولاية كانساس، في ورقة بحثية لم تخضع لمراجعة النظراء نُشرت على موقع bioRxiv، أن بقاء الفيروس لفترة طويلة على الأسطح في الخريف يمكن أن "يسهم في تفش جديد".
وكشفت الدراسة أن الفيروس يظل حيا على مقبض باب من الفولاذ المقاوم للصدأ، أو ما يقرب من 10 ساعات على النافذة في فصلي الخريف والشتاء، وهو ما يقارب ضعف المدة في الصيف.
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