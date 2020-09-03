إيران تسجل 1994 إصابة كورونا و129 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية "سيما سادات لاري" بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الخميس 380 الفا و746 شخصا، وبوفاة 129 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 21 ألفًا و926 شخصا.

واضافت "سادات لاري" في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1994 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 380 الفا و 746 حالة لغاية الان بينهم 3702 في وضع حرج.

وأضافت، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 328 ألفًا و595 شخصًا لغاية الان، ولكن للأسف توفي 129 شخصًا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس الى 21 ألفًا و926 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 3 ملايين و307 آلاف و383 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس کوفید 19 فی انحاء البلاد حتى الان.