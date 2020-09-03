محافظة ذي قار العراقية تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

أعلن مصدر طبي في محافظة ذي قار العراقية اليوم (الخميس) عن تسجيل 226 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال المصدر العراقي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية) الإخبارية ـ إن "المحافظة سجلت 226 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات بفيروس كورونا المستجد". وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس (الأربعاء) عن تسجيل 204 إصابة جديدة ووفاة 8 حالات جراء الإصابة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب البلاد .

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