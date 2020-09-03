الإمارات تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم /الخميس/ تسجيل 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 72 ألفا و154 إصابة . وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ أنه تم تسجيل شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلي 62 ألفا و668 حالة، مشيرة إلي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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