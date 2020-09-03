نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الخميس، 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و639 حالة شفاء.
وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، 67,821 فحصًا جديدًا، ساهم في الكشف عن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.
وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن إجرائها 87,955 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 362 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69690 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 382 حالة.
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