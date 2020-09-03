أخبار اليمن : خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب والبيضاء

دوت الخليج -

خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب والبيضاء

كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وشن الطيران 24 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء. خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب والبيضاءكثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وشن الطيران 24 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 134خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50، و 17 خرقاً بقصف مدفعي و 108 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة. ومن بين الخروقات تحليق ست طائرات تجسسية في أجواء المنظر والجبلية وثلاث غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية والدريهمي. وأفاد المصدر بأن قوى العدوان استهدفت منطقة الجبلية في التحيتا بأكثر من 27 قذيفة مدفعية وسبعة صواريخ كاتيوشا. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب عشر غارات على مديرية ماهلية وسبع غارات على مديرية مدغل، كما شن سبع غارات على مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.

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