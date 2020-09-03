إمام إيطالى: نشر شارلى إيبدو لرسوم مسيئة للإسلام استفزاز هدفه الشهرة

أعلن إمام ميلانو ورئيس الجالية الإسلامية الإيطالية "Coreis" يحيى بالافيتشينى، رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت به مجلة "شارلى إيبدو" الفرنسية، من إعادة نشر رسوم مسيئة للنبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى عدد المجلة الصادر أمس الأربعاء.





قال الإمام الإيطالى، إن "قرار شارلى إيبدو بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبى الإسلام محمد، أكد عدم حساسيتهم وبحثهم الضيق عن الشهرة القائمة على الاستفزاز والسخرية بدون ذكاء".

وأضاف الإمام الإيطالى فى تصريحات لوكالة "آكى" الإيطالية، أن "حرية الرأى والفكاهة ملكتان ينص عليها القانون، وممارسة ذلك بذكاء وذوق حسن يمثل ضربا من الحساسية إزاء الآخر".

وأوضح الإمام، مشيراً مرة أخرى إلى شارلى إيبدو: "إنهم يريدون لفت الانتباه لأنهم يفتقرون إلى الذكاء وليسوا حساسين للغاية، فبحثهم يركز على إثارة ضجة إعلامية غير لائقة، قائمة على الاستفزاز".

وخلص الإمام بالافيتشينى إلى القول مستدركاً: "لكن كل هذا لا يبرر أبدًا أى رد فعل عنيف، ناهيك عن الهجمات".