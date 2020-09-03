إصابة رئيس وزراء تركي سابق بفيروس كورونا

أفاد موقع "تيلي 1" ، بإصابة رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية اليوم الخميس، وهو ما أدخله في العزل لحين تعافيه.
وقال موقع "تيلي 1" ، أصيب رئيس الوزراء السابق، 64 عامًا، ونائب حزب العدالة والتنمية في إزمير، بن علي يلدريم بفيروس كورونا.
وعن وضعه قال يلدريم، إنه وضعه مطمأن، وقال الأطباء، أنه من المناسب له قضاء العزل في المنزل.
وبدأت تظهر على يلدريم، الأعراض بعدما غادر إلى مسقط رأسه في إرزينجان بعد عودته إلى أنقرة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا تشهد ذروة ثانية لتفشي فيروس كورونا بسبب "الإهمال" في حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وذلك وسط تزايد متسارع في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بسبب الفيروس.
وقفزت الوفيات بسبب كورونا إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة في أنحاء البلاد.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 زاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1596 حالة ليصل الإجمالي إلى 273301، في حين زاد عدد الوفيات 45 حالة ليصل الإجمالي إلى 6462.
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