لمنع تفشي كورونا بشكل أكبر.. إسرائيل تتجه نحو الإغلاق الكامل قبل الأعياد اليهودية

من المتوقع أن تسير إسرائيل نحو إغلاق كلي في البلاد بسبب الأعياد لمنع تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر. وسيتخذ كابينت كورونا قرارا بفرض إغلاق كلي وطويل في كل أنحاء إسرائيل قبل الأعياد اليهودية التي تأتي في شهر تشرين حسب التقويم العبري. وحسب المسؤول عن ملف مكافحة جائحة الكورونا في إسرائيل، البروفيسور روني جمزو، فإن هذا الإغلاق الذي سيفرض قبل بدء الأعياد اليهودية سيحد بشكل كبير من تفشي الفيروس، بخلاف ما حدث في الأعياد السابقة. Advertisements وأفتت رئاسة الحاخامية العسكرية في الجيش الإسرائيلي بجواز أكل ولائم الطعام خارج الغرف والمظلات وذلك لمنع التجمهرات. يشار إلى أن الأعياد اليهودية تبدأ في شهر أكتوبر حسب التقويم العبري الذي يوافق أواخر شهر سبتمبر ويستمر حتى أواخر شهر أكتوبر، ومن أهم أعياد أكتوبر عيد رأس السنة العبرية ويوم الغفران وعيد العرش وصوم جدليا.

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