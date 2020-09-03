أمريكا تعتقل موظف سابق بالأمم المتحدة اعتدى على نساء بالعراق

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، موظف سابق في الأمم المتحدة، بسبب اعتداءات جنسية ارتكبها في مصر والعراق والولايات المتحدة.

واتهمت السلطات الأمريكية، الموظف السابق، بمحاولة إخفاء اعتداءات جنسية متعددة ارتكبها في مصر والعراق والولايات المتحدة، وفق ما أعلن المدعي العام الفدرالي في مانهاتن.

وألقت السلطات الأمريكية، القبض على كريم القرني (37 عاما)، أمس الأربعاء في نيو جيرزي.

ويذكر أن كريم القرني، عمل في مناصب مختلفة في مجال المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية مع الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2018.

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ووجهت السلطات الأمريكية، تهمتين تتعلقان بالإفادة بأقوال كاذبة لعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بشأن إخفاء حوادث تخدير ست نساء ثم الاعتداء عليهن.

وقد روت امرأة، في عام 2016، أن القرني خدرها واعتدى عليها جنسيا بعدما فقدت وعيها في شقته بالعراق، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان المحققون، قد كشفوا نمطا من جرائم مماثلة ارتكبها القرني بحق 5 نساء أخريات بين عامي 2009 و2016.

وفي كل مرة، وفقا للائحة الاتهام، كان القرني يخبر ضحاياه بالأفعال الجنسية التي مارسوها معه، بعد الواقعة.

ويواجه القرني عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لكل تهمة، إذا ثبتت إدانته، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.