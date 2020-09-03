انقلاب سفينة على متنها 43 شخصاً قبالة اليابان

انقلاب سفينة على متنها 43 شخصاً قبالة اليابانانقلبت سفينة شحن على متنها طاقم يضم 43 شخصا وتحمل نحو 6 آلاف بقرة من نيوزيلندا إلى الصين بعدما تعطل محركها في طقس عاصف ببحر الصين الشرقي وفق ما ذكر أحد أفراد الطاقم الذي تم إنقاذه.

ونقلت “رويترز” عن خفر السواحل الياباني قوله إنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم أثناء البحث عن السفينة موضحا أن الطاقم كان يضم 39 شخصا من الفلبين واثنين من نيوزيلندا وآخرين من أستراليا.

وذكرت متحدثة باسم خفر السواحل أن الشخص الذي تم إنقاذه قال إن أحد المحركات تعطل قبل أن تضرب السفينة موجة وتنقلب وإن تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة وأنه قفز إلى الماء ولم ير أحدا من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.

وكانت السفينة (غلف لايفستوك 1) قد أرسلت نداء استغاثة قرب جزيرة أمامي أوشيما جنوب غرب اليابان أمس وسط رياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة جراء الإعصار مايساك الذي كان متجها صوب شبه الجزيرة الكورية.