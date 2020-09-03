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معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تمنع ضم الأراضي الفلسطينية في غور الأردن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبين، اليوم الخميس، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ساهمت في منع ضم الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاريد كوشنر، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبًا واسعًا في العالم.

 

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية نشترها فضائية سكاي نيوز عربية، لتوسيع مسار السلام في المنطقة والعالم.

 

وأكد كوشنر، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية مسار تاريخي للسلام، مشيرًا إلى أنه سيتم تبادل السفراء بين البلدين والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.

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وأوضح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين، أن إسرائيل وافقت على وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدًا أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل خطوة تاريخية.

 

وقال بومبيو، في وقت سابق: "نأمل في البناء على معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل لتحقيق السلام في المنطقة".

 

تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتباها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

 

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