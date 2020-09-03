المدينة نيوز:- أعلن مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، اليوم الخميس، عن تسجيل وفاة جديدة لشخص سبعيني في ساعة متأخرة من مساء أمس .

وأضاف إن المريض كان يعاني من أمراض مزمنة مصاحبة لكورونا، وأدخل الى المستشفى قبل عدة أايام

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفاة جديدة بكورونا لسبعيني في مستشفى الأمير حمزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.