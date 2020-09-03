وفاة جديدة بكورونا لسبعيني في مستشفى الأمير حمزة

المدينة نيوز:- أعلن مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، اليوم الخميس، عن تسجيل وفاة جديدة لشخص سبعيني في ساعة متأخرة من مساء أمس .
وأضاف إن المريض كان يعاني من أمراض مزمنة مصاحبة لكورونا، وأدخل الى المستشفى قبل عدة أايام
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