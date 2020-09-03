اعادة المواطن الذي احتجزته اسرائيل في ايلات الى الاردن

دوت الخليج:- افادت مصادر وزارة الخارجية بان الاردني الذي إعتقلته اسرائيل امس في إيلات تمت اعادته للاردن .
وكان المواطن المذكور وصل إيلات سباحة فتم اعتقاله .
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