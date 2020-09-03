رئيس وزراء إثيوبيا بعد عقوبات سد النهضة: الرخاء أولوية لمواطنينا

فضل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التعليق على العقوبات الأمريكية ضده بوقف المساعدات بالصمت التام متحدثًا عن موضوعات التنمية في إثيوبيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقال أحمد في أول تغريدة له بعد تعليق أمريكا بعض مساعداتها إلى بلاده: "ازدهار أي بلد مرتبط بتنمية المسؤولية الاجتماعية.. الرخاء أولوية لمواطنينا ليشعروا بالمسؤولية الاجتماعية. عندما يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع بما يتجاوز الكلمات، يمكننا تحقيق النتائج المرجوة بسرعة".

وفيما يعد رسالة تحذير شديدة من واشنطن لأديس أبابا وعقوبات على البلد الإفريقي، علقت أمريكا مساعدات إلى إثيوبيا تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، لعدم إحراز تقدم في المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان في ملف سد النهضة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن تعليق المساعدات يعكس القلق الأمريكي حيال قرار إثيوبيا الأحادي بملء السد قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم ويضمن جميع تدابير سلامة السد الضرورية.

Advertisements

وأكدت المتحدثة أن القرار اتخذه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح مصدر بالكونجرس الأمريكي أن "التمويل المُقتطع مرتبط بالتغذية والأمن الإقليمي أو على الحدود والمنافسة السياسية وبناء التوافق. ولن يتأثر تمويل المشاريع المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والهجرة ومساعدة اللاجئين وبرنامج الغذاء مقابل السلام".

وبعد القرار الأمريكي، طلبت إثيوبيا توضيحًا أمريكيًا، حيث غرّد السفير الإثيوبي لدى واشنطن، فيتسوم أريجا، : "عازمون على استكمال السد، وسنُخرِج إثيوبيا من الظلام".

وتخشى إثيوبيا، أن تتدهورت علاقاتها بأمريكا بعد قرار ترامب، خاصة وإنها ماطلت كثيرًا في المفاوضات، ولم توافق على الطلبات الأمريكية والمصرية والسودانية بخصوص المفاوضات.