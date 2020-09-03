بعد جلسة تحقيق غير معلنة.. حكومة الوفاق تعلن رسميا عودة وزير الداخلية فتحي باشاغا

أعلنت حكومة الوفاق الليبية الموالية لـ تركيا اليوم الخميس بشكل رسمي عن عودة وزير الداخلية فتحي باشاغا.

أكدت مصادر صحفية، بدء جلسة التحقيق مع وزير الداخلية الموقوف بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس الرئاسي قرر أن تكون جلسة المساءلة غير معلنة.