دعم الإخوان ومعاداة مصر يجر البلاد للمصائب والمخاطر.. زعيم أكبر حزب في تركيا يهاجم أردوغان

وجه كمال كليجدار أوغلو زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم الخميس، انتقادات للنظام الحاكم في بلاده، بسبب تقديمه ما وصفها بـ "الحماية لجماعة الإخوان".

وانتقد أوغلو، خلال مقابلة مع قناة NTV التركية، كذلك العداء الذي يناصبه النظام التركي لمصر، مشددا على أن العداء مع مصر يجر تركيا إلى الخطر والمصائب في البحر المتوسط، بحسب تعبيره.

وتساءل أوغلو، خلال المقابلة، عن سبب اتخاذ النظام الحاكم لشعار الإخوان المسلمين شعارا لهم، قائلا: "ما هي جماعة الإخوان وما هي سياستهم.. لماذا تؤيدون وتدعمون الإخوان؟".

وأشار أوغلو إلى أن الرئيس التركي أردوغان يريد أن يكون خليفة للشرق الأوسط، متسائلا: "كيف يمكن أن يكون ذلك، لماذا تدعم الإخوان؟".

وأكد زعيم المعارضة التركية، أن اتفاق البلدين، مصر وتركيا، سيكون تطورا مختلفا في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما زلت أقول لأردوغان اذهب واتفق مع مصر.