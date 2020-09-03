نشر حساب "إسرائيل بالخليج"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، نبأ افتتاح أول مطعم إسرائيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونشر الحساب عبر تويتر، أن أحد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات، ويدعى "إيلي كرييل"، أطلق أول خدمة طعام حلال، في منطقة الخليج.
وأوضح أن افتتاحه جاء نتيجة الطلب المتزايد على طعام يهودي حلال وفقا للمعتقدات اليهودية، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.
ووجه رئيس الجالية اليهودية في الإمارات وزعيم الجالية اليهودية في دبي، كريل، كلمة جاء فيها أن الاعتراف والدعم الذي حظيت به الجالية اليهودية في الإمارات "مذهل ومقدر للغاية".
واستطرد "أثبتت الإمارات لنا جميعًا أن تقاليدنا العظيمة، والمفهومة بشكل صحيح، هي قوة للصالح".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد| افتتاح أول مطعم يهودي فى الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.