شاهد| افتتاح أول مطعم يهودي فى الإمارات

نشر حساب "إسرائيل بالخليج"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، نبأ افتتاح أول مطعم إسرائيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب عبر تويتر، أن أحد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات، ويدعى "إيلي كرييل"، أطلق أول خدمة طعام حلال، في منطقة الخليج.

وأوضح أن افتتاحه جاء نتيجة الطلب المتزايد على طعام يهودي حلال وفقا للمعتقدات اليهودية، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.

ووجه رئيس الجالية اليهودية في الإمارات وزعيم الجالية اليهودية في دبي، كريل، كلمة جاء فيها أن الاعتراف والدعم الذي حظيت به الجالية اليهودية في الإمارات "مذهل ومقدر للغاية".

واستطرد "أثبتت الإمارات لنا جميعًا أن تقاليدنا العظيمة، والمفهومة بشكل صحيح، هي قوة للصالح".