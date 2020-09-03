تركيا تتحدي الجميع: لو تجمع العالم لن يتمكن من إبعادنا

تصاعد الصراع التركي اليوناني حول الحقوق الحصرية في المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​مرة أخرى هذا الأسبوع مع موافقة الولايات المتحدة على صادرات عسكرية إلى قبرص وإعلان اليونان عن محادثات مع فرنسا بشأن طائرات الرافال، وانتقاد أثينا قرار أنقرة تمديد أنشطة المسح الزلزالي قبالة المياه التي تطالب بها اليونان.

وهاجم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تدخل فرنسا في النزاع التركي اليوناني في البحر المتوسط، متهمًا باريس بالتصرف مثل "المافيا".

وقال :"هناك بعض المافيا الذين يصعب فهم أفعالهم. على سبيل المثال، فرنسا: أنت لست دولة ضامنة ، ولا توجد اتفاقيات بينك [والدول الإقليمية] ، وأنت لست حتى ممثل الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن ، فما هو حقك في التدخل؟ ".

وأضاف أكار، إذا كانت فرنسا تريد أن تُظهر بطولتها، فيجب عليها أن تعلم أن زمن رجال العصابات والمافيا قد ولى.

وحذر وزير الدفاع من "أننا لا نسعى لتصعيد التوترات ، ولكن فقط ... حماية مصالحنا وحقوقنا ، ولا يمكن لأحد أن يتدخل لمعنا".

وتابع أكار بأن تركيا لن تقبل "أولئك الذين يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويحاولون التنمر والمطالبة بالحقوق ولعب دور الملاك الحارس".

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وفيما يتعلق بنزاع تركيا مع اليونان، اتهم وزير الدفاع التركي قادة البلد الأوروبي بالتفكير بطريقة "لا تتفق مع المنطق"، محذرًا أثينا من أنه "حتى لو جمعت العالم كله فلن تتمكن أبدًا من إبعادنا".

واعتبر إن قبرص قضية وطنية، وأن تركيا ستحمي حقوقها هناك بنفس الطريقة في عام 2020 كما حمتها في عام 1974.

اشتعال الخلاف الدبلوماسي التركي الفرنسي

تأتي تصريحات وزير الدفاع التركي في أعقاب تصريحات سابقة لوزارة الخارجية التركية تحذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن أنقرة لن تقبل أي "خطوط حمراء" على النمط السوري من باريس ، مضيفة أنه "إذا كان هناك خط أحمر في المنطقة ، فهو ينتمي لتركيا والقبارصة الأتراك".

في الأسبوع الماضي ، حذر ماكرون من أنه "عندما يتعلق الأمر بالسيادة على البحر الأبيض المتوسط" ، يجب أن تكون فرنسا "متسقة في الأفعال والأقوال" ، وأضاف أن سياسة فرنسا بشأن النزاع كانت مماثلة لسياستها في سوريا.