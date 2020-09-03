معركة الرئاسة الأمريكية..ترامب يهاجم بايدن: فشل في مواجهة انفلونزا الخنازير الأسهل من كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منافسه الديمقراطي جو بايدن ينتقد تعامله الرائع مع الفيروس الصيني.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "شعبه اعترف بأن جو بايدن النائم فشل في مواجهة انفلونزا الخنازير الأسهل من كورونا".

وأضاف: "فشلت إدارة أوباما وبايدن فشلًا ذريعًا في هذا الأمر، والآن يجلس بايدن في قبو منزله وينتقد كل خطوة نقوم بها بشأن فيروس الصين".

وانتقد بايدن أداء إدارة الرئيس ترامب وسوء تعاملها مع فيروس كورونا الذي ضرب البلاد، واحتلت على إثره قائمة الإصابات والوفيات.

وجاء انتقاد ترامب في الوقت الذي سيعقد هو وبايدن ثلاث مناظرات قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، حيث تعقد المناظرات الرئاسية الثلاث في كليفلاند، بولاية أوهايو، في 29 سبتمبر وفي ميامي، بولاية فلوريدا، في 15 أكتوبر وناشفيل، بولاية تينيسي، في 22 أكتوبر.