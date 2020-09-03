3 قوائم لتصنيف الدول.. عودة الرحلات الجوية إلى الأردن ابتداء من الثلاثاء

كشف وزير النقل الأردني خالد سيف ، عن تصينف الدول إلى ثلاث فئات (خضراء، صفراء، وحمراء) وذلك بالتزامن مع عودة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة الي المملكة الأردنية بداية من الثلاثاء القادم.

وذكر وزير النقل الأردني في تصريحات صحفية له ان الدول المسموح لها بسفر رعاياها اليها شملت 43 دولة منها؛ 15 دولة صنفت كدولة “خضراء”، و7 دولة “صفراء”، و21 دولة “حمراء”، حيث تعتبر هذه القائمة صالحة لغاية 14 سبتمبر الجاري علي حد قوله.

وبيًن وزير النقل ان دول المناطق الخضراء هي كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، تونس.

فيما ضمت قائمة دول المناطق الصفراء كلا من الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.

بينما شملت قائمة دول المناطق الحمراء كلا من البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، السودان، سوريا، اليمن.

ونصت الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الخضراء إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة خضراء و إجراء فحص PCR في المطار والانتظار في المنطقة المخصصة لانتظار القادمين حتى ظهور النتيجة وإذا كانت النتيجة سلبية ولم يكن مخالطا لأي حالة إيجابية داخل الطائرة، لا يتم اتخاذ أي إجراء على المسافر، ويختم جواز سفره ويدخل أراضي المملكة.

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واضافت الإجراءات الخاصة بقائمة الدول الخضراء : إذا كانت النيجة إيجابية؛ يعامل حسب البروتوكول المتبع مع الحالات المصابة وينقل إلى أحد المستشفيات المعتمدة للعلاج، على أن يكون علاج غير الأردني على نفقته الخاصة.

كما شددت الإجراءات علي ضرورة الطلب من القادم تغطية كلفة علاجه من قسيمة تأمين خاص بجانب تخيير المخالطين للحالة الإيجابية على نفس الطائرة، إما بالعودة على نفس الطائرة إن أمكن أو الحجر في مكان الإقامة لمدة 7 أيام بالإضافة الي إجراء فحص PCR في اليوم السادس وتنتهي فترة الحجر بعد مرور 7 أيام إذا كانت النتيجة سلبية.

كما ذكر وزير النقل الأردني ان الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الصفراء إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة صفراء وحجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين مرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر ، وان يغادر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحصه سلبية، ويتّبع حجرا منزليا لمدة أسبوع.

بينما فرضت الإجراءات على القادمين من دول المناطق الحمراء إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة حمراء وحجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين لمرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر وأن يغادر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحص PCR سلبية، ويتّبع حجرا منزليا لمدة أسبوع، بالإضافة لإلزامه بارتداء اسوارة إلكترونية.

كما ذكرت الإجراءات قائلة : في حال لم يُحضر المسافر فحص PCR يطبق عليه حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما.