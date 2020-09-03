بريطانيا والولايات المتحدة تبحثان عملية السلام فى الشرق الأوسط

وذكر مكتب جونسون -فى رسالة بالبريد الإلكترونى نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الخميس- أن رئيس الوزراء جونسون انضم لاجتماع بين وزير الخارجية دومينيك راب ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.
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