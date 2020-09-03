شاهد.. أمطار غزيرة علي البيت الحرام

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، كانت قد أصدرت تقريرا لها يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الجموم ، والطائف، والعرضيات، وميسان.
وذكرت الأرصاد السعودية ان الأمطار الرعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.
ويُشار إلي أن الفترة الماضية شهدت المملكة العربية السعودية هطول كميات كبيرة من الأمطار رغم ارتفاع درجات الحرارة.
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